Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, disse hoje que os produtos que fazem mais falta para as vítimas do incêndio são alimentos não perecíveis, materiais de construção e sementes de hortícolas.

"Neste momento, já temos roupas em excesso. Temos artigos de vestuário doados suficientes para vestir a população do concelho mais do que duas vezes", afirmou o responsável, na sequência do incêndio que começou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

O autarca adiantou que, atualmente, os bens que mais falta fazem para ajuda às populações são géneros alimentícios não perecíveis e apelou também à doação de materiais de construção de sementes de hortícolas e árvores de fruto.