Confederações

Portugal e México chegaram hoje empatados a zero ao intervalo do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares da Taça das Confederações de futebol, em Moscovo, após uma primeira parte em que os portugueses desperdiçaram uma grande penalidade.

Alertado pelo vídeo-árbitro, o 'juiz' do encontro assinalou uma grande penalidade, por falta cometida sobre André Silva, mas o avançado do AC Milan permitiu a defesa ao guarda-redes Ochoa, aos 16 minutos.

O vencedor do encontro, que em caso de empate no final dos 90 minutos será decidido diretamente no desempate por grandes penalidades, será o terceiro classificado da Taça das Confederações. A final, entre Alemanha e Chile, disputa-se hoje em São Petersburgo, às 21:00 locais (19:00 em Lisboa).