Confederações

Portugal e México vão disputar prolongamento para decidir o terceiro lugar da Taça das Confederações de futebol, depois do empate 1-1 registado no final do tempo regulamentar, em jogo disputado em Moscovo.

Um golo de Pepe, aos 90+1 minutos, estabeleceu a igualdade, depois de um autogolo de Luís Neto ter dado vantagem aos mexicanos, aos 54 minutos. Na primeira parte, aos 16 minutos, André Silva desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa ao guarda-redes Ochoa.

O vencedor despede-se da Rússia como terceiro classificado da Taça das Confederações, cuja final se disputa ainda hoje, em São Petersburgo, opondo a Alemanha ao Chile a partir das 21:00 (19:00 em Lisboa).