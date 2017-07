Pedrógão Grande

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo disse à agência Lusa que hoje se inicia a terceira fase da intervenção da Marinha em Pedrógão Grande, onde fica uma equipa especializada de 20 homens no terreno.

"A nossa intervenção foi feita em três fases. Uma primeira de apoio a quem estava na frente de batalha aos incêndios, com uma cozinha de campanha e em operações de rescaldo, vigilância e apoio sanitário urgente, em caso de necessidade", explicou Gouveia e Melo a propósito do incêndio que começou no dia 17 de junho em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

O comandante operacional da Marinha adiantou que esta fase decorreu entre 18 de junho e 25 de junho, sendo que, posteriormente, o Ministério da Defesa determinou que a Marinha ficasse mais uma semana no terreno para apoiar as populações.