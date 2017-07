Pedrógão Grande

Vários habitantes de aldeias afetadas pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, pediram hoje mais psicólogos no terreno, mas a Administração Regional de Saúde garante que as equipas estão nos concelhos atingidos pelas chamas.

"Os psicólogos estiveram lá a fazer consulta na primeira semana, mas, depois disso, nunca mais voltaram", disse à agência Lusa José Esteves, de 52 anos, a viver em Pobrais, concelho de Pedrógão Grande, concelho que assistiu no dia 17 de junho ao início do incêndio que provocou a morte a 64 pessoas e mais de 200 feridos.

Na freguesia da Graça, também no mesmo concelho, José Alcides sublinha que a sua mãe, Lucinda Gonçalves, de 84 anos, anda "sempre a chorar, com as mãos na cabeça".