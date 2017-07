Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda pediu hoje, em Salvaterra de Magos, "responsabilidades políticas" pelos "falhanços" nos incêndios de Pedrógão Grande e no roubo de armamento em Tancos, mas também "na política" de "asfixia do Estado" prosseguida pelo Governo.

Catarina Martins, que hoje assistiu à apresentação da candidatura de Ana Cristina Ribeiro à Câmara de Salvaterra de Magos, recusou esclarecer os jornalistas sobre se o pedido de "responsabilidades políticas" significa um pedido de demissão dos ministros da Administração Interna e da Defesa.

"Podemos olhar para o Governo PSD/CDS-PP e para a forma como cortou irresponsavelmente no Estado, mas também temos que pensar que o Partido Socialista está no Governo e que há mais de um ano e meio aprovou Orçamentos do Estado e que deveria ter dado resposta a estas necessidades de serviços públicos", afirmou.