Tancos/Armas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje "uma investigação que apure tudo, factos e responsabilidades", no caso do furto de material de guerra que ocorreu na semana passada nos Paióis de Tancos.

"Primeiro, não haver dúvidas que se deve investigar até ao fim em matéria de factos e responsabilidades", defendeu o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas no final da inauguração do novo edifício do Hospital de Sant'ana, na Parede (concelho de Cascais).

Na primeira vez que se referiu a este caso, o Presidente da República elencou, além da investigação - que comparou até à do caso da morte de Comandos -, outras três questões que considera prioritárias.