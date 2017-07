Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 estreou-se hoje com uma vitória no grupo A do europeu da categoria, que se iniciou na Geórgia, ao vencer a seleção anfitriã por 1-0.

Um golo de Rui Pedro, aos 66 minutos, na conversão de uma grande penalidade, foi o suficiente para Portugal se estrear com um triunfo na competição, em jogo disputado em Gori, na Geórgia.

Cumprida a primeira jornada, a República Checa, que venceu a Suécia por 2-1, lidera com três pontos, os mesmos de Portugal, segundo, sendo que suecos e georgianos ocupam os terceiro e quarto lugares, respetivamente, sem qualquer ponto.