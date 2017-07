Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que a proposta comunista de renegociação da dívida portuguesa, é "estratégica" e continua a ter "uma grande validade e atualidade".

"É uma questão que colocamos, pensar que não fazer nada, ficarmos quietos, para ficarmos nas boas graças dos agiotas, é evidente que isso só complica o futuro do país. Por isso, a nossa proposta continua a ter uma grande validade e uma grande atualidade", defendeu o dirigente, em declarações aos jornalistas.

Falando à margem de um convívio de mulheres comunistas da cidades do Porto, que hoje se realizou em Resende, no norte do distrito de Viseu, o líder comunista reconheceu que o país tem uma das maiores dívidas do mundo, mas assinalou que, apesar de devedor, "o país também tem direitos".