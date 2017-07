Actualidade

Forças de combate sírias apoiadas pelos Estados Unidos entraram hoje, pela primeira vez, na cidade de Raqa, capital do autoproclamado Estado Islâmico, ao atravessarem o rio Eufrates, informou o Observatório dos Direitos Humanos Sírio.

O diretor do Observatório, Rami Abdel Rahmane, adiantou que as Forças Democráticas Sírias, que resultam de uma aliança de combatentes curdos e árabes, tomaram o controlo do mercado de Al-Hal, apesar da ameaça de contra-ataque do grupo extremista Estado Islâmico.

Desde que entraram na zona de Raqa, a 06 de junho, as Forças Democráticas Sírias apoderaram-se de vários bairros no leste e oeste da cidade, mas têm enfrentado a resistência do Estado Islâmico à medida que vão avançando para o centro da cidade.