Óbito/Augusto Pólvora

A Câmara Municipal de Sesimbra vai decretar três dias de luto municipal devido à morte do presidente do município, Augusto Pólvora, que morreu hoje aos 57 anos, vítima de doença, anunciou a autarquia.

Na página do município na rede social Facebook, a Câmara de Sesimbra, no distrito de Setúbal, considera que o desaparecimento do autarca é "uma enorme perda para o município e para a região".

"Os mandatos de Augusto Pólvora ficaram marcados por uma enorme capacidade de negociação e de gerar consensos, tanto com entidades locais como governamentais, tendo sempre em vista o interesse do concelho", refere a autarquia.