Actualidade

David Lima é o mais recente português qualificado para os Mumdiais de atletismo, ao correr hoje os 200 metros em 20,30 segundos, no 'meeting' de La Chauz-de-Fonds, Suíça.

O velocista luso mostrou estar em grande momento de forma, já que também melhorou o seu recorde pessoal aos 100 metros, para 10,14 segundos, a dois centésimos apenas dos mínimos para os Mundiais de Londres. Em termos de recordes pessoais, 'retirou' 15 centésimos nos 100 e 32 centésimos nos 200.

O atleta do Benfica venceu a sua série de 200 metros, corrida com vento favorável de 1,4 metros por segundo, com uma marca melhor que qualquer adversário, incluindo o primeiro da série principal, Isaac Matwaala, do Botswana (20,38).