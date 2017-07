Tancos/Armas

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu hoje ao primeiro-ministro que dê explicações aos portugueses sobre o furto de munições de guerra em Tancos e que apresente medidas para assegurar que tal não volta a acontecer.

"Creio que é altura do senhor primeiro-ministro dizer alguma coisa. Esta é uma situação muito grave do ponto de vista da segurança interna, que mina a confiança dos portugueses nas instituições do Estado e é também gravíssima do ponto de vista externo, da credibilidade externa do Governo português e de Portugal", sustentou.

À entrada para a apresentação do candidato centrista de Nelas às próximas Autárquicas, Assunção Cristas sublinhou que os portugueses estão à espera que António Costa se pronuncie sobre este assunto e que venha dizer que medidas estão a ser tomadas.