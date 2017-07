Autárquicas

O presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira, apresentou hoje a sua recandidatura ao cargo nas eleições autárquicas de 01 de outubro.

A sessão de apresentação, que encheu a Galeria do Mercado Municipal, contou com as presenças do presidente da federação distrital de Santarém do PS, António Gameiro, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, decorrendo sob o lema da campanha "continuar a confiar".

Natural de Coruche (da então freguesia da Fajarda), Francisco Silvestre de Oliveira, 52 anos, foi eleito para um primeiro mandato em 2013, sucedendo a Dionísio Mendes (impedido de se recandidatar devido à lei de limitação de mandatos autárquicos), de quem foi vice-presidente entre 2009 e 2013, com responsabilidades nas áreas de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais, Revitalização Urbana, Zonas Verdes e Bombeiros Municipais.