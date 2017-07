Actualidade

O CDS-PP pediu hoje uma audiência com "caráter de urgência" ao Presidente da República e uma delegação encabeçada pela líder Assunção Cristas será recebida na segunda-feira para falar sobre "quebra grave da confiança nas instituições do Estado".

De acordo com fonte da direção democrata-cristã, a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para as 14:00 e o CDS-PP pretende discutir com o Presidente da República a atuação do Estado no caso da tragédia de Pedrógão Grande e no furto de armas em Tancos.

O incêndio que deflagrou há 15 dias em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos e só foi dado como extinto uma semana depois.