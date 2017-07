Actualidade

A polícia brasileira capturou um importante traficante de droga, conhecido como 'Cabeça Branca', que recorreu a cirurgias plásticas para o ajudar a fugir das autoridades nos últimos 30 anos, foi hoje anunciado.

De acordo com a polícia brasileira, citada pela agência Associated Press, Luiz Carlos da Rocha foi detido no sábado no estado do Mato Grosso. O traficante foi condenado pelos tribunais brasileiros a mais de 50 anos de prisão por tráfico internacional de droga e lavagem de dinheiro.

O cartel de Luiz da Carlos Rocha, segundo a mesa fonte, produzia cocaína na Colômbia, Peru e Bolívia e exportava-a para a Europa e os Estados Unidos da América, através do Brasil e do Paraguai. A polícia estima que só no Brasil entraram cinco toneladas de cocaína por mês. A polícia apreendeu cerca de dez milhões de dólares em bens de Luiz Carlos da Rocha, incluindo aviões, propriedades e carros de luxo.