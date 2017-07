Televisão

Segunda temporada da série estreia no próximo dia 5 de julho, quinta-feira, e vai apresentar novas caras.

Aquela que é apresentada como «a série mais deliciosa da televisão» portuguesa está de volta e acrescenta ao elenco desta nova temporada de episódios nomes como Marco Horácio, São José Correia e Duarte Gomes, atores que vão passar a fazer parte do dia a dia do já famoso restaurante Divina Comédia, o centro nevrálgico desta bem sucedida comédia televisiva portuguesa.

Junto com as novidades na equipa de atores da série da RTP1, naturalmente que regressam também as personagens principais, incluindo nomes indissociáveis do sucesso da série como Miguel Guilherme, Benedita Pereira, Diogo Martins, Eric Santos, Ivo Lucas, Pedro Giestas, Jani Zhao, Luís Barros, Tiago Retrê e Eric Santos.

A estreia do primeiro episódio da segunda temporada de Sim, Chef! está agendada para as 21h da próxima quinta-feira, dia 5 de julho, no canal RTP1.