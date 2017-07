Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, criticou hoje o Governo por não preparar "com tempo" o apoio aos territórios de baixa densidade, defendendo que o executivo tem de "pensar mais no futuro".

"Não é só um Governo que escapa, em termos de comunicação, à responsabilidade e à liderança quando é preciso. É um Governo que também estrategicamente dedica muito pouco tempo a preparar o futuro", frisou Passos Coelho, que falava durante o jantar de apresentação da candidatura de Célia Marques à Câmara Municipal de Alvaiázere, no distrito de Leiria.

Segundo o ex-primeiro-ministro, o Governo não prepara "as coisas com tempo".