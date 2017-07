Curso online

Universidade Portucalense é a entidade acolhedora em Portugal do projeto gratuito IT Launch Box.

Inserida no âmbito do programa Erasmus+, da União Europeia, esta formação de 80 horas é composta por 4 módulos, que abarcam as Tecnologias de Informação, Empreendedorismo, Casos Práticos e uma plataforma de mentores online – também irão existir sessões presenciais na UPT para troca de ideias e partilha de questões.

O curso destina-se a jovens entre os 16 e os 30 anos e as inscrições podem ser efetuadas através do site http://itlaunchbox.com/. O único requisito é possuir um nível intermédio de inglês, uma vez que a formação é ministrada nessa língua.

A partir de julho e, ao contrário do habitual em formações deste género, os alunos não terão um tempo pré-definido para completar os módulos.

«Este modelo é muito confortável para os alunos, pois podem fazer os módulos ao seu ritmo, sem um tempo determinado anteriormente. Quando terminarem o módulo e forem avaliados, passam ao módulo seguinte», explica ao Destak Cristina Sousa, diretora do Centro de Investigação REMIT e docente na UPT.

No final, completa a formação, os alunos recebem um certificado com a chancela do programa Erasmus+ e acesso a uma plataforma de mentores (Mentorship Program) onde poderão contactar com profissionais e docentes experientes.