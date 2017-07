Actualidade

Oito mortos é o novo balanço da queda, no domingo, de um helicóptero que ia resgatar pessoas perto de um vulcão que entrou em erupção na província indonésia de Java, informaram hoje as autoridades.

O helicóptero despenhou-se três minutos antes de chegar ao Planalto de Dieng, uma área turística popular onde a erupção vulcânica de dominho causou pelo menos dez feridos.

O aparelho terá embatido num penhasco da montanha Butak, no distrito de Temanggung, na província de Java, no centro do país.