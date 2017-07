Actualidade

O exército filipino disse estar a preparar-se para o que espera ser a última ofensiva contra uma centena de extremistas islâmicos, que há mais de um mês resistem no sul do país.

O chefe das Forças Armadas, Eduardo Año, disse no domingo que os rebeldes do chamado Grupo Maute e do Abu Sayyaf, seguidores do grupo extremista Estado Islâmico (EI), estão confinados a uma zona de entre um e dois quilómetros quadrados da cidade de Marawi. O conflito já causou mais de 400 mortos.

Año disse estar confiante em derrotar os rebeldes, mas alertou sobre as dificuldades do avanço na zona sob o seu controlo, onde as autoridades estimam haver dezenas de civis feitos reféns.