Timor-Leste/Eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) timorense detetou pequenas irregularidades nos primeiros 11 dias da campanha eleitoral, a decorrer com tranquilidade e maturidade, para as legislativas de 22 de julho, indicou hoje uma avaliação preliminar.

"Os partidos têm que respeitar as horas de campanha. Não podem violar o direito das crianças. Os partidos têm que apelar aos funcionários públicos seus militantes para que não façam campanha durante horas de serviço e não podem usar património do Estado", advertiu o presidente da CNE, Alcino Baris, ao divulgar os dados da avaliação preliminar aos primeiros 11 dias de campanha.

Apesar dos avisos, Alcino Baris disse que os sinais do arranque da campanha são, no geral, positivos, sem incidentes de violência ou tensão e com maturidade de todos os presentes.