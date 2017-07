Actualidade

O primeiro-ministro japonês e os Presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul vão manter um encontro trilateral, durante a cimeira do G20, para intensificar a pressão sobre a Coreia do Norte, foi hoje anunciado.

A reunião foi acordada por Shinzo Abe e Donald Trump durante uma conversa telefónica e após contatos prévios com Moon Jae-in para preparar a reunião trilateral, disse em conferência de imprensa o porta-voz do Executivo japonês, Yoshihide Suga.

O encontro terá lugar à margem da cimeira dos países do G20 em Hamburgo (Alemanha), a partir de sexta-feira, e na qual também participaram os Presidentes da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, entre outros líderes.