Actualidade

A banda HMB estreia-se no Brasil, em setembro, num dos palcos do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e atua pela primeira vez, em novembro, no Coliseu do Porto, onde vai apresentar o álbum, "Mais".

Do alinhamento dos espetáculos, irão constar canções como "Peito" e "Amor é Assim", do mais recente álbum, "Mais", saído em fevereiro último, mas também "Dia D", "Naptel XUlima" e "Feeling", segundo a sua produtora.