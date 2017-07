Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,73%, para os 5.190.43 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a valorizar-se 0,22%, para 5.152,96 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias, com a Sonae Capital a liderar os ganhos (1,35%) e a Altri as perdas (-2,02%).

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20 dez empresas encerraram no verde, com a Sonae Capital a liderar os ganhos (+1,35% para 0,901 euros), sete fecharam no vermelho, com a Altri a encabeçar as perdas (-2,02% para 4,036 euros), e duas mantiveram-se inalteradas: a Ibersol e Novabase.