A polícia alemã disse hoje temer "muitos mortos" entre os 17 passageiros dados como desaparecidos na sequência da colisão de um autocarro com um camião ao qual se seguiu um incêndio.

"Somos realistas e no final do dia teremos muitos mortos a lamentar", disse um porta-voz da polícia Jürgen Stadter, à estação de informação alemã n-tv, acrescentando que não tinha mais do que uma "ténue esperança" de encontrar vivos entre os desaparecidos.

O acidente causou 31 feridos.