Tancos/Armas

O chefe de Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, vai presidir hoje em Lisboa à reunião das estruturas de comando alargada do Exército, disse hoje à Lusa fonte oficial.

A reunião das estruturas de comando alargada do Exército "já estava marcada antes do incidente de Tancos" e vai reunir generais e coronéis com funções de comando a nível nacional.

A reunião é presidida pelo chefe de Estado Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, e decorre a partir do princípio da tarde nas instalações do Exército, em Lisboa.