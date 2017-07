Pedrógão Grande

Diversas instituições nacionais ligadas à saúde reúnem-se na terça-feira, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, para ajudar a definir resposta a longo prazo para a zona afetada pelo incêndio, disse a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Na reunião que vai decorrer na terça-feira, às 14:30, na Câmara Municipal de Pedrógão Grande, será feito um diagnóstico "da situação para todas as entidades" com que a ARSC tem colaborado, "no sentido de verificar o apoio que cada uma das unidades nacionais possa dar à região", havendo também a perspetiva de se reforçarem "os meios já existentes no terreno", disse à agência Lusa o presidente da administração regional, José Tereso.

Na reunião, vão estar representados a ARSC, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a Direção Geral de Saúde, a Administração Central de Serviços de Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), o Infarmed, o Instituto Português do Sangue, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o responsável pela reforma dos cuidados continuados integrados, acrescentou José Tereso.