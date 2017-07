Actualidade

Os grupos Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers são os cabeças-de-cartaz da oitava edição do festival de verão Mêda +, que vai decorrer na cidade de Mêda entre os dias 27 e 29, anunciou hoje a organização.

O Festival Mêda +, que tem entrada livre e campismo gratuito, inclui espetáculos, a partir das 22:00, com Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma, Sensible Soccers e DJ Francisco Cunha (dia 27, uma quinta-feira), The Twist Connection, Keep Razors Sharp, Mundo Cão e DJ Katy Spikes (28, sexta-feira) e Quinta Feira 12, Trêsporcento, Best Youth e Nuno Lopes (29, sábado).

Nas tardes dos três dias do evento, a partir das 16:00, irá funcionar o Palco Parque, no Parque Municipal, no coração da cidade de Mêda, por onde vão passar Ana e Gobi Bear (dia 27), Few Fingers e Surma (28) e Captain Boy e We Bless This Mess (29).