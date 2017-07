Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, "está chocada" com o acidente entre um autocarro e um camião hoje no sul da Alemanha, que causou 30 feridos e 18 "desaparecidos", disse o seu porta-voz Steffen Seibert.

"Numerosas pessoas morreram", adiantou Seibert, acreditando a polícia local que as 18 pessoas que não foram encontradas após o acidente terão morrido no incêndio do autocarro.

"Trinta passageiros ficaram feridos, alguns gravemente, e foram transportados para hospitais da zona. Todos os outros (ou seja, os 18 desaparecidos) terão provavelmente morrido no autocarro em chamas", indicaram a polícia e a procuradoria locais num comunicado.