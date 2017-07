Actualidade

O FC Porto regressou hoje ao trabalho com um treino matinal orientado por Sérgio Conceição, no Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, que contou com a presença de 19 jogadores.

À tarde, os atletas dos 'dragões' vão ser sujeitos aos exames médicos, desta feita no Estádio do Dragão.

Os 'dragões' arrancaram a preparação da nova época com a presença de vinte jogadores, numa sessão onde estiveram ausentes os internacionais do plantel que estiveram ao serviço das respetivas seleções - José Sá, Maxi Pereira, Layún, Herrera, Danilo, Brahimi, Aboubakar e Marega.