Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou hoje que a ONU tem vindo a acompanhar "com grande preocupação" a crise política na Guiné-Bissau, país que na sexta-feira suspendeu a atividade da RTP e da RDP.

"Acompanhamos com grande preocupação a situação na Guiné-Bissau, desejando que o país possa encontrar o caminho da paz, da democracia e do respeito pelos direitos Humanos. E que se transforme num fator de estabilidade na região", disse António Guterres, numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, em Lisboa.

Questionado especificamente pela decisão do Governo guineense de suspender a atividade da RTP, da RDP e da Agência Lusa (mais tarde revogada em relação à Lusa) no país, Guterres disse: "Por isso mesmo, tudo quanto possa pôr em causa esse caminho a ONU vê com grande preocupação".