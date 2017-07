Incêndios

O Governo disse hoje que deverá investir 100 milhões de euros para o projeto-piloto de gestão florestal do Pinhal Interior, afetado pelos incêndios, que deverá contar com uma candidatura ao Plano 'Juncker'.

Nas medidas de prevenção e de relançamento da economia elencadas no relatório elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), estão previstos 158 milhões de euros para a área da floresta, 100 dos quais para o projeto-piloto de gestão florestal e 58 milhões para arborização e rearborização do território.

O Governo pretende candidatar o projeto para o Pinhal Interior "ao Plano 'Junkcer'" - o fundo europeu para investimentos estratégicos -, disse o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, durante a apresentação do relatório, que decorreu hoje na Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, com a presença das sete Câmaras que foram afetadas pelos incêndios: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Penela, Sertã, Pampilhosa da Serra e Góis.