Wimbledon

O português João Sousa, 62.º do 'ranking' mundial de ténis, foi hoje eliminado pelo alemão Dustin Brown, 97.º da hierarquia, na ronda inaugural do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano.

O número um luso perdeu frente a Brown em quatro 'sets', pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4, em duas horas.

Esta foi a terceira vez consecutiva que João Sousa perdeu na ronda inaugural de um torneio, depois de Halle, na Alemanha, e Antalya, na Turquia.