O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje que tem mantido "um contacto muito assíduo" com os mediadores internacionais da crise na Venezuela, sublinhando que os trabalhos visam "evitar uma situação ainda mais trágica" naquele país.

"Tenho mantido um contacto muito assíduo com o grupo dos três negociadores [José Luís Rodriguez Zapatero, de Espanha, Martin Torrijos, do Panamá, e Leonel Fernandez, da República Dominicana], com a própria Santa Sé e com vários países da região", disse Guterres, no decorrer de uma conferência de imprensa conjunta com o MNE português, Augusto Santos Silva, em Lisboa.

Guterres recordou que as "as Nações Unidas não estão empenhadas diretamente na mediação", sublinhando que tal "teria, aliás, de ser aceite pelas partes".