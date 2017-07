Actualidade

O novo treinador de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu hoje, no final do primeiro treino da pré-época, que encontrou um grupo motivado e com vontade "de inverter o ciclo de não ganhar nada".

Sérgio Conceição fez uma análise positiva do primeiro treino, que contou com a presença de 19 jogadores.

"Correu bem. O primeiro treino é sempre diferente dos outros dias. Alguns jogadores estavam cansados na parte final, mas é normal. A aplicação e a seriedade estavam lá e isso é importante", começou por dizer o técnico em declarações ao Porto Canal.