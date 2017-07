Incêndios

Cinco elementos de uma equipa da AFOCELCA ficaram hoje feridos, dois deles com gravidade, no incêndio que lavra desde as 12:01 na zona de Crucifixo, freguesia do Tramagal, concelho de Abrantes, disse à Lusa a presidente da Câmara.

Maria do Céu Albuquerque, que se encontra no local, disse à Lusa que o médico da equipa do INEM que assistiu os elementos da AFOCELCA deu dois dos feridos como estando em estado grave e três com ferimentos ligeiros.

O fogo, que a autarca disse estar a "evoluir favoravelmente", está a ser combatido por 171 operacionais, ajudados por 52 viaturas e um meio aéreo.