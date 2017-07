Incêndios

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou hoje que o Governo está a procurar criar "uma espécie de central de compras" da matéria ardida para garantir que não há especulação.

"Estamos a tentar diligenciar com as grandes empresas que adquirem este tipo de matéria-prima", disse Pedro Marques, referindo que os contactos feitos vão no sentido de se ter "uma espécie de central de compras da matéria ardida".

A iniciativa justifica-se pela necessidade de que os valores de transação de matéria ardida sejam adequados, valores dignos e não especulativos de aproveitamento da situação dos produtores locais", explicou o governante, que falava durante a apresentação do relatório sobre os incêndios que afetaram a região Centro, que decorreu hoje na Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos com a presença dos sete municípios que foram afetados pelos incêndios: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Penela, Sertã, Pampilhosa da Serra e Góis.