Actualidade

A bolsa de Wall Street começou o dia, e a semana, no 'verde', com o Dow Jones, o seu principal índice, a avançar 0,44% poucos minutos depois do arranque das negociações.

No arranque das operações, o Standard & Poor's 500 ganhava 0,50%, enquanto o índice composto tecnológico Nasdaq subia 0,54%.

A bolsa de Wall Street havia fechado na sexta-feira em terreno misto, já que o Dow Jones subiu 0,29%, enquanto o Nasdaq desceu 0,06%.