Actualidade

O organista espanhol Andreas Cea Galán apresenta no sábado o recital "Cinco Quadros de Murillo", na igreja de S. Vicente de Fora, em Lisboa, foi hoje divulgado.

O recital faz parte do VII Ciclo de Concertos do Órgão Histórico da Igreja de S. Vicente de Fora, que se iniciou no passado dia 08 de abril com Daniela Moreira, e da programação do 43.º Festival de Música Estoril-Lisboa, que abriu no passado sábado.

O recital "Cinco Quadros de Murillo" faz parte de uma homenagem ao pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), pelo Festival, assinalando o quarto centenário do seu nascimento.