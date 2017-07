Actualidade

O futebolista internacional português Fábio Coentrão, acusado de defraudar o fisco espanhol em 1,29 milhões de euros, foi hoje ouvido num tribunal dos arredores de Madrid, noticia a agência Efe, citando um porta-voz judicial.

O defesa do Real Madrid compareceu no tribunal de Pozuelo de Alarcon, onde prestou declarações, mas a mesma fonte não forneceu qualquer informação sobre o teor do depoimento de Coentrão, que está em segredo de justiça.

A Procuradoria de Madrid, que apresentou queixas contra vários futebolistas por fraude fiscal, entre eles Cristiano Ronaldo, acusa o jogador português de ter defraudado o fisco espanhol no valor de 1,29 milhões de euros, entre 2012 e 2014.