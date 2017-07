Tour

O ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) impôs-se hoje na dura chegada a Longwy, no final da terceira etapa da 104.ª Volta a França, cuja geral continua a ser comandada pelo britânico Geraint Thomas (Sky).

O bicampeão do mundo viu o pé saltar-lhe do pedal no lançamento do 'sprint', mas conseguiu segurar o triunfo, batendo o australiano Michael Matthews (Sunweb). O terceiro foi o irlandês Daniel Martin (Quick-Step Floors), que cumpriu os 212,5 quilómetros entre Verviers (Bélgica) e Longwy nas mesmas 05:07.19 horas que o vencedor.

O britânico Geraint Thomas (Sky), que chegou no pelotão a dois segundos, segurou a camisola amarela, e, na terça-feira, vai partir para a quarta etapa, uma ligação de 207, 5 quilómetros entre Mondorf-les-Bains (Luxemburgo) e Vittel, com 12 segundos de vantagem sobre o segundo classificado da geral, o seu companheiro Chris Froome (Sky).