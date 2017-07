Actualidade

O futebolista André Almeida prevê um campeonato mais complicado em 2017/18 para o Benfica revalidar o título, mas também na luta pela Europa e pela manutenção, porque todas as equipas se estão a reforçar-se bem.

"Esperam-nos grandes desafios pela frente. Todas as equipas estão a reforçar-se bem e vamos ter uma luta complicada pelo título, mas será também para as equipas que lutam pela Europa e até pela manutenção", disse o polivalente jogador dos 'encarnados', em declarações à BTV, ao quarto dia do início dos trabalhos de preparação da pré-época, que decorrem no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Para André Almeida, que confessou já ter saudades do Benfica, "é sempre bom regressar a casa, ainda que as férias tenham sabido bem", mas agora a hora "é de concentração no trabalho e de assimilação de processos de jogo".