Actualidade

O presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, admitiu hoje estar aberto a entrar no capital do Montepio, mas não quer "por o carro à frente dos bois" e é preciso que se torne num banco de economia social.

Após uma audiência, no Palácio de Belém, em Lisboa, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que o 'dossier' Montepio não foi analisado, Manuel Lemos disse que já teve contactos, há cerca de duas semanas, com Pedro Santana Lopes, da Misericórdia de Lisboa, sobre o assunto.

"Vemos interesse num banco de economia social. Estamos abertos a conversar, com certeza", afirmou Manuel Lemos.