Pedrógão Grande

A vontade de ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios de junho no centro do país levou o casal britânico Stella e Ian a fazer férias em Pedrógão Grande, decisão que esperam que "sirva de exemplo".

Sentados na praia fluvial do Mosteiro, empunhando dois copos de sangria, Stella Rich e Ian McAlister explicam as razões que os levaram a trocar Yorkshire pelas escaldantes serranias de Pedrógão Grande, onde são visíveis as marcas terríveis do incêndio que destruiu mais de oitenta por cento da mancha florestal do concelho e que provocou a morte a 64 pessoas.

"Vimos o que se estava a passar pela televisão e nem hesitámos. Temos um amigo que mora por estas bandas e que nos acolheu. A melhor maneira de ajudarmos estas pessoas a recuperar a sua vida é fazer férias aqui, ajudar o comércio local, fazer despesa", explica Stella.