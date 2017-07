Incêndios

A União das Misericórdias relativizou hoje as críticas de autarcas por receber 1,1 milhão de euros do concerto "Juntos por Todos" e prometeu trabalhar com as autarquias no apoio às populações afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande.

"Vejo as críticas com muita tranquilidade. A União das Misericórdias não pediu o dinheiro, foram as pessoas que organizaram o concerto que nos perguntaram se queríamos ser os fiéis depositários desse dinheiro", afirmou Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, após uma audiência, no Palácio de Belém, em Lisboa, com o chefe do Estado.

Para Manuel Lemos, o importante é a União das Misericórdias responder à confiança das pessoas.