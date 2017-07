Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) afirma que os danos no Convento de Cristo, em Tomar, noticiados por uma reportagem televisiva "carecem de rigor e revelam desconhecimento científico", segundo o inquérito que mandou instaurar.

Quanto a alegadas irregularidades no funcionamento da bilheteira do Convento de Cristo, também noticiadas na mesma reportagem, haverá uma auditoria nos três monumentos classificados como património da Humanidade, na Região Centro, com conclusão prevista para 31 de outubro próximo.

Em comunicado hoje divulgado, a DGPC afirma que o inquérito realizado "na sequência de uma reportagem televisiva exibida no passado dia 02 de junho sobre a alegada 'destruição parcial' do Convento de Cristo, em Tomar, devido às filmagens de 'O Homem que matou D. Quixote', constata que as situações descritas no referido programa 'carecem de rigor e revelam desconhecimento científico', levando ao empolamento e à adulteração de factos".