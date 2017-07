Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou hoje que vai rever o Regulamento de Utilização de Espaços patrimoniais, como museus, palácios e monumentos, "com o propósito de uniformizar critérios de utilização".

O anúncio desta revisão surge no comunicado da DGPC, no qual revela os resultados do inquérito que mandou instaurar, a eventuais danos no Convento de Cristo, em Tomar, noticiados por um canal televisivo, no passado dia 02 de junho, causados por uma suposta fogueira, durante a rodagem do filme "O Homem que Matou D. Quixote".

"Neste sentido, iniciou-se uma revisão do Regulamento de Utilização de Espaços - Despacho 8356/2014 de 27 de junho -, com o propósito de uniformizar critérios de utilização e reforçar as exigências às empresas que solicitam o aluguer", lê-se no documento.