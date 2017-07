Tancos/Armas

A ministra da Administração Interna disse hoje ao seu homólogo espanhol que as autoridades portuguesas estão a "fazer tudo" para investigar o furto de material de guerra em Tancos, investigação que está a cargo da PJ.

Constança Urbano de Sousa, que hoje participa em Sevilha na reunião do G4, esclareceu o ministro do Interior de Espanha que as investigações estavam a cargo da Polícia Judiciária, tutelada em Portugal pelo Ministério da Justiça, pelo que "não dispunha, nem podia dispor de informações detalhadas sobre investigações em curso", refere uma declaração escrita do Ministério da Administração Interna (MAI) enviada à agência Lusa.

Na reunião do G4, a ministra portuguesa afirmou que "as autoridades portuguesas estavam a fazer tudo o que estava ao seu alcance para investigar este caso".