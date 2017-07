Incêndios

O diretor-geral da Saúde, Francisco George, disse hoje que os médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais estão a ajudar as pessoas a "construir a esperança" nos concelhos atingidos há duas semanas pelos incêndios.

"Não queremos que as pessoas esqueçam junho de 2017. É preciso mobilizar energias para construir a esperança" em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e demais concelhos devastados pelos fogos que deflagraram no dia 17 e que provocaram 64 mortos, adiantou Francisco George.

Falando aos jornalistas, nos Paços do Concelho de Pedrógão, no final de reunião com autarcas, profissionais de saúde e outros responsáveis, o diretor-geral da Saúde realçou o trabalho dos psicólogos e psiquiatras, entre outros, no apoio às populações nas últimas duas semanas.